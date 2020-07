David Gilmour, ex-Pink Floyd, lança nova música com participação da filha

O cantor e guitarrista David Gilmour lançou nesta sexta-feira, 3, Yes, I Have Ghosts, sua primeira música inédita em cinco anos, desde o lançamento do álbum Rattle That Lock, em 2015. A faixa conta com a participação da filha do guitarrista, Romany Gilmour, de 18 anos, fazendo backing vocals e tocando harpa.

A harpa é bastante presente na faixa e, aliada à voz suave de Romany, dá à composição um clima de música céltica. A letra fala sobre os arrependimentos do artista. “Sim, eu tenho fantasmas/ Nem todos eles estão mortos/ Estão acumulando pó nos meus sonhos/ Dançando na minha cabeça”, canta o ex-vocalista do Pink Floyd. A música também tem acompanhamento de violino.

A faixa foi feita para o audiolivro A Theatre For Dreamers, um novo romance da esposa de Gilmour, Polly Samson. “A escrita vívida e poética de Polly, juntamente com sua voz natural de narração, foram unidas para fazer da versão em áudio de A Theatre for Dreamers uma experiência fantástica e gratificante”, disse Gilmour em comunicado.