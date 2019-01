David Bowie é eleito o artista do século em pesquisa britânica

O povo britânico elegeu David Bowie como o maior artista de entretenimento do século XX. O cantor, compositor e ator londrino superou nomes como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e Billie Holliday numa disputa organizada pelo canal BBC Two, que convidou a audiência a votar em seus favoritos para o programa de TV Icons – onde também já foram comparados líderes, exploradores e cientistas (Nelson Mandela, Earnest Shacketon e Alan Turing foram escolhidos, respectivamente).

O objetivo do show é eleger “a maior personalidade do século”, colocando todos os vencedores dessas categorias uns contra os outros. Ainda falta escolher o maior ativista, atleta e escritor ou artista plástico. A disputa final vai ao ar no dia 5 de fevereiro, com ares de um desfecho de programa de talentos.

Bowie foi um dos artistas mais versáteis da música e do cinema e, por isso, levou o apelido de “Camaleão”. Criador de hits como Space Oddity, Rebel Rebel e Heroes, o cantor também atuou em filmes como Labirinto: A Magia do Tempo, O Homem que Caiu na Terra e Fome de Viver. Em 2014, o Museu da Arte e do Som (MIS) trouxe a São Paulo uma exposição interativa sobre o artista, que atraiu mais de 80 mil pessoas.