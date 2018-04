Datena sofre fraturas em duas costelas após desmaio na Band

Após dar um susto nos seus colegas de trabalho e desmaiar na sede da Band, em São Paulo, ao se sentir mal na manhã da última quinta-feira, o apresentador José Luiz Datena voltou à apresentação do seu programa matinal na Rádio Bandeirantes na manhã desta sexta-feira, e nele revelou ter fraturado duas costelas com a queda. Ele foi levado ao hospital Albert Einstein, próximo à sede da emissora, e passou por exames antes de ser liberado.

“Estou com muita dor. Dor de fratura de costela é terrível”, comentou Datena. “Estou vivo. Tem gente batendo o pé para eu morrer. Balanço, mas não caio. Estou aqui para mostrar para o inimigo que estou vivo. Estou com duas costelas quebradas. Está doendo muito, mas estou aqui. Me examinaram de ponta cabeça”, brincou.

Ele ainda afirmou que o desmaio aconteceu por conta de um desbalanceamento na diabete, que causou o mal súbito. “Fora alguns probleminhas leves, não tenho nada de grave. Como sou diabético, tenho que comer de três em três horas. Não tinha comido nada e desmaiei”, falou.

No programa, ele disse que foi a primeira vez que desmaiou e pediu desculpas aos seus companheiros de trabalho por tê-los preocupado.