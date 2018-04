Datena promete domingo ‘sem sensacionalismo’, depois se corrige: Bom gosto

No último domingo, no SBT, Silvio Santos decretou o fim da carreira de José Luiz Datena. Segundo ele, o apresentador, que no próximo dia 22 entra na briga pela audiência pelas tardes do domingo com Agora É com Datena, aposta da Band para fazer frente a Eliana, Faustão e Rodrigo Faro, comete um erro fatal. Datena discorda. Seu programa, no ar por seis horas a partir das 15h, vai levá-lo não ao desfecho, mas de volta ao início da carreira.

“Cidade Alerta e Brasil Urgente caíram na minha carreira como última alternativa. Eu não queria fazer, mas perderia o emprego”, disse em conversa com jornalistas na tarde desta terça-feira. “O que eu sempre pedi pra Band foi para fazer talk show, acho que poderia fazer com estilo próprio.”

Datena lembra que teve uma vida antes do policialesco. “A minha carreira foi muito marcada pelo Cidade Alerta. Mas fiz muito programa de esporte e humor. O que o Casseta e Planeta e o Marcelo Tas fizeram lá atrás, eu fiz”, disse ainda o apresentador, que promete um programa “de bom gosto”. Na verdade, ele primeiro prometeu um programa “sem sensacionalismo”, depois pediu para se “corrigir”. “Não vai ter mau gosto.”

De Silvio Santos, aliás, ele falou com carinho. Acha que a cutucada do dono do SBT foi sua forma de dar uma ajudinha na divulgação do programa. E contou já ter encontrado três vezes com a “criatura mítica”, que nas três ocasiões o convidou para ir para a Anhanguera.

“Lembro de três encontros com o Silvio Santos, um deles na Record. Ele perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar no SBT. Outra vez, ele me ligou e me chamou para ir à casa dele. Achei que fosse trote do Ceará, mas ele me passou o endereço, eu fui”, contou. “Fiquei quase oito horas batendo papo com Silvio Santos, foi uma aula de TV. Mas a minha multa (contratual) enorme, ele disse que eu devia me chamar Detran, não Datena.”