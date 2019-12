Data de estreia da 4ª temporada de ‘La Casa de Papel’ é revelada na CCXP

Atenção: este texto contém spoilers da terceira temporada de La Casa de Papel.

O segundo painel da Netflix na Comic Con Experience 2019, neste domingo, 8, trouxe o elenco da aclamada serie La Casa de Papel. Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo) foram ovacionados por mais de dois minutos pelo público presente, que foi informado sobre a data de estreia da quarta temporada: 3 de abril de 2020.

O elenco emocionado falou em português e brincou com a plateia: “Nunca na minha vida eu poderia imaginar fazer uma série de televisão e receber esse carinho todo”, disse Alba.

Esther Acebo chorou com o público a aplaudindo de pé e disse que o que mais gosta em sua personagem é a mudança e a construção que ela recebeu ao longo das três temporadas. “A Mônica é uma mulher normal como muitas aqui presentes, que trabalha normalmente, apesar de não gostar do que faz, e que se apaixona e vê uma oportunidade de fazer parte de algo maior, de.uma familia com esse grupo de bandidos”, explicou a atriz.

A terceira parte da produção terminou recheada de mistérios e com o grupo todo desorganizado em um plano que não deu certo. Com receio de contar spoilers sobre a quarta temporada, o elenco disse que o grupo de ladrões precisa se reorganizar e enfrentar os problemas. “Isso virou mais do que um assalto, eles são mais do que ladrões. Agora eles são uma família”, disse Pedro Alonso.

Atenção, contém spoiler: Nairóbi terminou a temporada levando um tiro. Indagada se a quarta temporada será a última de sua personagem, Alba Flores afirmou que os fãs da ladra “irão sofrer um pouco”. O público não gostou nada disso.