Danilo Gentili é processado por piada com doadora de leite

A maior doadora de leite do país, Michele Rafaela Maximino, está processando Danilo Gentili por danos morais. O humorista fez piadas usando uma foto de Michele no seu programa Agora É Tarde do último dia 3 de outubro.

Michele mora em Quipapá, Pernambuco, e deu entrada no processo em Olinda, no último dia 22. Ela afirma que as piadas do humorista foram ofensivas e que a foto, tirada por seu marido e cedida a um site de notícias, foi usada sem a sua autorização.

No programa, Gentili comparou Michele a um ator pornô e fez graça com o tamanho de seus seios. “Em termos de doação de leite, ela está quase alcançando o Kid Bengala”, disse o humorista. “Isso não é uma espanhola, é uma América Latina inteira”, completou o comentarista Marcelo Mansfield, em referência a uma determinada posição sexual. Gentili fez também uma montagem colocando a foto em uma embalagem, como a sugerir que Michele vai passar a vender seu leite.

A assessoria do humorista não foi encontrada para comentar o caso e a assessoria da Band afirmou que a emissora não vai se posicionar. Já o amigo Rafinha Bastos, que por sua vez responde a diversos processos na Justiça, aproveitou para fazer uma piada pelo Twitter. “É @DaniloGentili… sempre no seio das discussões deste país.”