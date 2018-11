Danilo Gentili é condenado a pagar 10 mil reais de indenização a Freixo

Danilo Gentili foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) a pagar 10.000 reais ao deputado Marcelo Freixo, em processo por danos morais. Em 2017, o político filiado do PSOL entrou na Justiça contra o apresentador por chamá-lo de bandido, machista, agressor de mulheres, líder dos black blocs e assassino em publicações no Twitter.

–

A juíza Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe, da 50ª Vara Cível, avaliou que os comentários de Gentili extrapolam os limites da liberdade de expressão. “Basta uma simples leitura das postagens para perceber que o réu não pretendia entreter ou informar, mas sim provocar e ofender o autor (do processo, Freixo)”, diz a sentença, concedida pela assessoria de imprensa do TJRJ a VEJA.

A princípio, Freixo pediu 100.000 reais de indenização. O pedido, no entanto, foi recusado pela juíza. Ainda na sentença, ela pontua que os tuítes, embora tenham ofendido a honra e a imagem do deputado, não causaram danos extrapatrimoniais.