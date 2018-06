Daniela Mercury é ‘ingrata’, diz Mara Maravilha

A apresentadora Mara Maravilha alfinetou a cantora Daniela Mercury em entrevista ao Pingue-Pongue com Bonfá, canal do youtuber Marcelo Bonfá. “Tem uma cantora da Bahia… Ingrata, né… Quando eu fazia programa aqui, minha mãe vivia colocando ela, pedindo para o diretor colocar ela… Aí, um dia ela se encontrou comigo e fez que não me conhecia”, relatou. Questionada sobre quem seria a pessoa, entregou: “Uma Mercury aí qualquer.”

Para efeito de comparação, e depreciação de Daniela, Mara elogiou Ivete Sangalo, outra cantora de axé baiana. “A Ivete foi, e (eu) nem lembrava que um dia apresentei a Ivete no meu programa lá na TV Itapoan. A Ivete falou: ‘Foi Mara que me apresentou e mandou eu cantar a música de Nikka Costa’. Aí, ela falou que mandei ela chorar, se jogar no chão. Que falei: ‘Não, você vai ganhar, também. A outra já ganhou e você vai ganhar’. Todo mundo tem que ganhar, né?”

Mara arrematou a questão com uma moral da história: “Enquanto umas são ingratas, outras vão e lembram coisas que a gente nem lembra, tá entendendo como a vida é? Tudo o que você faz um dia volta para você”.