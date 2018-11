Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, defende o pai: ‘Homem íntegro’

Daniela Beyruti, uma das seis filhas de Silvio Santos, fez um desabafo nesta quarta-feira 14 em seu perfil no Instagram. A diretora artística e de programação do SBT saiu em defesa do pai, que vem sendo criticado desde que comentou que ficaria “excitado” caso abraçasse Claudia Leitte, no sábado, durante o Teleton.

“Tenho escutado tanto absurdo esses dias”, escreveu Daniela. “Me pergunto: Será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô, bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhas ou estaria fazendo seu trabalho de apresentador brincando no palco com uma outra artista? Saudades da TV de antigamente. Onde existia muita brincadeira e pouco constrangimento. Desabafo de uma filha.”

Junto com o texto ela publicou várias fotos da família, incluindo uma em que Silvio aparece com uma de suas netas, outra em que o dono do SBT está com a mulher, Íris Abravanel, e uma última com outros grandes nomes da história da TV brasileira, como Chacrinha, Hebe Camargo e Fausto Silva.

Em seguida, Daniela fez várias publicações com fotos do pai em diversos momentos da carreira e da vida pessoal. “Silvio Santos: O Marido! Tenho tantas fotos mas essa foi que consegui de bate pronto! Orgulho de quem ele é e de tudo que ele fez! Dos valores que ele tem”, escreveu na legenda de uma série de imagens que mostram o apresentador com Íris.

No Teleton, Silvio recebeu Claudia no palco e afirmou que não daria um abraço nela, dizendo que ficaria “excitado” por causa da maneira como a cantora vem se apresentando. Mais tarde, fez referência à roupa que ela usava. Na segunda-feira 12, Claudia afirmou que se sentiu “constrangida” e defendeu que roupa nenhuma justifica comportamentos como o do apresentador.

Após a publicação da cantora nas redes sociais, famosas como Bruna Marquezine, Taís Araújo e Camila Pitanga começaram uma campanha de apoio a ela, usando a hashtag #Chegadeassédio e a frase “mexeu com uma, mexeu com todas”.