Daniel Radcliffe fará episódio interativo de ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’

Eternizado por seu papel como Harry Potter, Daniel Radcliffe vai se juntar à série de comédia Unbreakable Kimmy Schmidt, da Netflix, para um especial interativo. Assim como no longa Black Mirror: Bandersnatch, também da plataforma de streaming, o espectador poderá fazer escolhas pelos personagens com cada opção levando a finais (e piadas) diferentes. De acordo com o site da revista The Hollywood Reporter, a produção deve estrear em 2020.

Apesar do papel de Radcliffe ainda não ter sido revelado, a plataforma já adiantou que o especial será “a maior aventura de Kimmy (Ellie Kemper) já vista”, na qual os espectadores poderão ver explosões, um casamento, batalhas de robôs e até mesmo uma aparição do sequestrador da protagonista, o reverendo Richard Wayne Gary Wayne (Jon Hamm).

O anúncio chega cinco meses após o último episódio da série, que trouxe finais felizes para os personagens: Kimmy alcança o sucesso como escritora infantil, Titus (Tituss Burgess) consegue o tão sonhado papel em O Rei Leão e Jacqueline (Jane Krakowski) se torna uma agente de talentos.