Daniel Radcliffe conta que atuou bêbado em ‘Harry Potter’

1. Robert Downey Jr. zoom_out_map 1/5 (Mario Anzuoni/Reuters/VEJA)

Quem vê o ator Robert Downey Jr. de agora mal lembra o ator-problema do final dos anos 1990. Preso e internado em clínicas de reabilitação diversas vezes, Downey ficou livre dos vícios em 2002. Segundo o ator, a ajuda da esposa Susan Downey foi fundamental. Na época, Downey Jr. acabara de sair de uma de suas muitas passagens pela rehab e era considerado uma persona non grata em Hollywood. Ele conseguiu o papel no filme Na Companhia do Medo (2003) apenas com o acordo de que boa parte de seu salário só seria paga ao fim do trabalho. Foi durante as gravações que ele começou a namorar Susan, com quem se casou em 2005. Segundo o ator, foi ela quem deu um ultimato e pediu que ele escolhesse as drogas ou ela. “Tive que fazer um esforço infernal para me livrar dessas coisas”, disse o ator em entrevista a revista alemã Penthouse. Além da esposa, que também o tirou da “vida de farra”, Downey aponta a yoga e o kung fu como complementos no tratamento aos vícios. Atualmente, o ator não é mais visto em festas ou causando problemas. Focado no trabalho, ele é o responsável por duas franquias de sucesso: Sherlock Holmes e Homem de Ferro. Em 2013, ele foi eleito o ator mais bem pago do mundo pela Forbes, com cerca de 75 milhões de dólares ganhos em um ano.

2. Demi Lovato zoom_out_map 2/5 (Getty Images/VEJA)

A cantora Demi Lovato começou a carreira aos 7 anos, quando entrou para o elenco do programa infantil Barney e Seus Amigos, nos Estados Unidos. A fama mundial viria aos 15, quando ela estrelou o filme da Disney Camp Rock. O que poucos sabiam é que, já nesse momento, a garota sofria de depressão, transtornos alimentares e automutilação. A fama rápida, a agenda lotada e a falta de estrutura familiar levaram a atriz a um colapso, que culminou, em 2010, na sua internação em uma clínica de reabilitação para tratar também do vício em álcool e cocaína. O que parecia o fim para a jovem, no entanto, foi o começo de uma nova fase na carreira. Ao admitir seus problemas e o tratamento, Demi assumiu uma imagem responsável e manteve seus fãs, que a apoiaram durante o processo de recuperação. Mais tarde, a garota lançou o documentário Demi Lovato: Stay Strong, apresentado em 2012 pela MTV, em que ela narrava seus problemas do passado e admitia que não estava 100% curada, mas que estava determinada a continuar o processo de tratamento. Em 2013, ela publicou o livro Demi Lovato – 365 Dias do Ano (Staying Strong). Nas páginas, a jovem traz citações e reflexões diárias para ajudar jovens que passam por situações parecidas.

3. Drew Barrymore zoom_out_map 3/5 (Kena Betancur/Reuters/VEJA)

A atriz Drew Barrymore ficou mundialmente famosa aos 7 anos, quando atuou no clássico E.T. - O Extraterrestre (1982), no papel de Gertie. Aos 9, a garota começou a beber, aos 10 a fumar maconha e aos 12 já usava cocaína. No ano seguinte ela entrou em uma clínica de recuperação. Após alguns meses sóbria, a atriz voltou a usar cocaína e chegou a roubar a mãe para fugir de cidade, mais tarde tentou suicídio e voltou para a rehab. Em 1990, quando Drew tinha 14 anos, ela lançou a autobiografia Little Girl Lost, em que narra sua luta contra os vícios e problemas familiares. Apadrinhada pelo músico David Crosby e a esposa Jan Dance, ex-dependentes químicos, a atriz conseguiu se manter sóbria e logo conquistou a emancipação dos pais. “A verdade é que você nunca está completamente curado”, disse a atriz à revista People na época. Nos anos 1990 sua carreira, que havia sido abalada pelos vícios, foi recuperada e Drew passou a atuar em diversos filmes, especialmente comédias e romances, sua marca registrada nos dias de hoje. Entre seus principais sucessos estão Todos Dizem Eu Te Amo (1996), Afinado no Amor (1998), Para Sempre Cinderela (1998), Nunca Fui Beijada (1999), As Panteras (2000), Como se Fosse a Primeira Vez (2004), Letra e Música (2007), entre outros. Hoje Drew vive seu terceiro casamento com o ator Will Kopelman, com quem tem dois filhos.

4. Fergie zoom_out_map 4/5 (Cheryl Ravelo/Reuters/VEJA)

A cantora Fergie, do grupo The Black Eyed Peas, contou em entrevista à apresentadora Oprah que começou a usar ecstasy na adolescência e mais tarde se tornou usuária de crystal meth, uma anfetamina com efeito mais potente que cocaína. Na época, Fergie fazia parte do trio feminino Wild Orchid, que durou todos os anos 1990 e chegou ao fim em 2000, quando a cantora havia desenvolvido, por causa da droga, uma mania de perseguição e pesava apenas 40 quilos. Segundo ela, por um longo período acreditou que estava sendo seguida pelo FBI e pela SWAT, policias especiais americanas. Certo dia, ela entrou em uma igreja, achando que estava sendo perseguida, e fez uma oração, marco que a fez decidir deixar as drogas. “Eu fiquei paranoica. Eu entrei nesta igreja e tive uma conversa com Deus. Disse: ‘ok, se eu sair e o FBI e a SWAT não estiverem lá fora, então isso é um efeito das drogas e eu prometo parar’”, disse em entrevista à Oprah. “Quando sai da igreja, não tinha ninguém, apenas Deus e eu. Então eu mantive minha promessa até hoje. Depois entrei na terapia, analisei minha alma e passei a me conhecer melhor”, conta. Atualmente a cantora é casada com o ator Josh Duhamel, com quem tem um filho.