Daniel Day-Lewis opinou no figurino de ‘Trama Fantasma’

Daniel Day-Lewis entra de cabeça no personagem — a entrega é tamanha que, aos 60 anos, ele disse que vai se aposentar. Trama Fantasma, filme de Paul Thomas Anderson que concorre a seis categorias no Oscar, incluindo a de melhor ator para Day-Lewis, pode ser por isso a despedida do britânico das telas. O longa, sobre um estilista que produz vestidos glamorosos para a alta sociedade e se apaixona por uma menina muito mais jovem e mais pobre, também concorre, naturalmente, à estatueta de melhor figurino.

Um figurino que contou com a opinião de Daniel Day-Lewis, segundo Mark Bridges, o responsável pelas roupas do filme. “Durante muito tempo, evitamos vestidos tomara-que-caia, que eram muito populares nos anos 1950. Mas, em uma reunião, Daniel disse que Reynolds acharia isso vulgar”, disse o figurinista, mostrando como o ator já pensava com a cabeça do personagem.

Confira abaixo uma entrevista de Mark Bridges, cedida pela Universal a VEJA: