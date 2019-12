Daniel Craig se despede de James Bond em 1° trailer de novo ‘007’

A Universal Pictures divulgou na manhã desta quarta-feira 4 o primeiro trailer de 007 – Sem Tempo Para Morrer. O filme encerrará a participação do ator Daniel Craig no papel do espião mais famoso do mundo, além de trazer Rami Malek (Bohemian Rhapsody), ganhador do Oscar de ator pelo papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, no papel de vilão.

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, James Bond volta para a Jamaica – locação do primeiro filme da série, O Satânico Dr. No, de 1962. Aposentado, Bond será recrutado para uma nova e secreta missão com o objetivo de dar um fim em um vilão armado com uma tecnologia perigosa.

Além de Craig e Malek, a produção contará com presenças femininas marcantes. A atriz britânica Lashana Lynch, famosa por seu papel como a piloto Maria Rambeau de Capitã Marvel, e a cubana Ana de Armas, de Blade Runner 2049, serão as Bond Girls. O time é reforçado pelo retorno à franquia da atriz Léa Seydoux.

Este é o quinto filme que traz Daniel Craig no papel de James Bond – ele atuou em Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Operação Skyfall (2012) e Spectre (2015).

A série do espião é uma das mais antigas e de maior sucesso do cinema, tanto em público quanto em bilheteria – foram 24 filmes em 57 anos. Só as quatro últimas produções arrecadaram cerca de 8 bilhões de reais ao redor do mundo.

O filme tem previsão de estreia em 9 de abril de 2020.