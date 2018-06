Cristiana Oliveira vive romance lésbico em clipe musical

O contato foi inusitado. A cantora Dani Vellocet colocou na cabeça a estética dos anos 90 para conceber e ambientar o clipe de seu novo trabalho, A Rainha e o Leão. Para a viagem no tempo, a artista pensou em escalar uma atriz que fosse parte do imaginário da década. Foi quando surgiu o nome de Cristiana Oliveira, protagonista, entre outras, da clássica novela Pantanal.

A cantora mandou uma mensagem pelo direct do Instagram de Cristiana, que leu a letra da canção e topou marcar um jantar. Dani contou que havia pensado em um clipe com roteiro de amor entre duas mulheres. A atriz topou a empreitada – e teve Julia Konrad como parceira do romance ficcional. “Encaro com mais um trabalho, foi como se tivesse beijando o Humberto Martins ou outro colega de elenco. Preconceito não existe no meu vocabulário”, diz Cristiana.

A atriz já interpretou lésbicas em dois trabalhos para a TV, sendo um deles na novela Insensato Coração, mas nunca havia trocado carinho em cena. “Não tem essa de beijo gay ou beijo lésbico. Beijo é beijo.” O clipe foi gravado em uma quadra de patinação no bairro da Mooca, em São Paulo. Natural de Santos e radicada em São Paulo, Dani Vellocet desponta como uma ótima cantora pop no cenário atual.