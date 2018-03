Dani Calabresa ‘surta’ ao encontrar Katy Perry no Rio

❤️😍🙏🌟Meu Deus EU CONHECI A MINHA ÍDOLA @katyperry 💕😍❣️🌟❤️🙏🎉 Cheguei cantando HUMMINGBIRD HEARTBEAT💖☺️💖 e ela sorriu e falou: Pepperoni? 🙆🏼‍♀️🍀🍕🍕🍕🍕🍕🙏❤️simmm Brasil, ela lembrou q eu mandei um vídeo fazendo uma pergunta pra ela na matéria do vídeo show 🎉 (eu tava em choque tá rs mas eu acho q cheguei e disse:) eu te amo! K- vc é linda (sério OBRIGADA UNIVERSO rs vamo frisá bem esse GORGEOUS rs sendo q ela é linda de doerrr! Parece uma princesa da Disney ºoº 💕🙃🌻😍❤️) Eu- vc é linda! Vc tá parecendo uma Barbie Golden ticket do Willy Wonka K- vc tá tá parecendo uma KittyCat Miau Eu- Igual l seu perfume! K- Eu sei! Eu amei esse vestido, quem fez? Eu- um amigo meu! ( @marcelohmartins 👏🏻🎉) K- eu quero um! Eu- é seu! K- Vc vai tirar agora? E vamos trocar? Eu- sim e eu assisto o show de calcinha com algodão doce nos peito.. K- claro, pq não rs MOMENTO MAIS LINDO DA VIDA: Ela olhou no meu olho e disse vc é mto engraçada ❤️😭❤️🙏Eu amo mulheres engraçadas! Falei: VOCÊ que é muito engraçada! Vc é engraçada E bonita! É quase injusto isso rs Aí ela lembrou q eu disse no vídeo q qdo eu encontrasse com ela eu já queria chegar fazendo PURRÚ na barriga dela pra gente ficar amiga logo 🙃💕❣️❤️rs e ela disse “vc queria fazer raspberry na minha barriga né?” E eu em choque falei SIMMM! PURRÚ!!!🙆🏼‍♀️🎉😂 aí ela falou, vamo lá, quem vai filmar? E aconteceu Brasil rs ❤️😍❤️ se não tivessem filmado essas partes, eu ia achar q eu tinha sonhado com esse encontro .. depois ela me agradeceu pelo carinho, eu chorei e disse q ela é uma inspiração pra mim, que admiro demais o trabalho dela e sei lá mais o q eu consegui falar rs mas declarei todo meu amor e admiração por ela.. através de lágrimas e tremedeira ahaha e o importante é que ela sentiu❣️🙏 e me tratou com MUITO carinho! Disse palavras lindas q vou guardar pra sempre ❤️ desejei q ela arrasasse no show e fui embora olhando ela sorrir pra mim .. ❤️❤️❤️❤️❤️🌟❤️😍🙏🎉 e aí fui assistir ela ARRASAR NAQUELE PALCO😍 👏🏻👏🏻👏🏻todos meus aplausos pra vc Miga sua loka @katyperry EU TE AMO❤️ #pepperoni #danipepperoni #katyperry

