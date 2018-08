‘Dança dos Famosos’ tem melhor audiência de estreia em dez anos

A 15ª temporada do Dança dos Famosos começou neste domingo no Domingão do Faustão com a maior audiência para uma estreia do quadro desde 2008. Com a ajuda da competição, o programa apresentado por Fausto Silva marcou média de 20 pontos de audiência e 30% de participação na Grande São Paulo. O índice é de 2 pontos acima da média das quatro semanas anteriores.

Neste domingo, os homens deram início à competição com o ritmo baladão. Na primeira fase, os dançarinos amadores vão acumulando pontos a partir dos votos do auditório e do júri, composto por Cauã Reymond, Juliana Paiva, Artur Xexéo, Inês Bogéa e Anselmo Zolla.

Danton Mello saiu na frente e lidera o ranking. Em seguida, aparecem Nando Rodrigues, Leo Jaime, Sérgio Malheiros, Anderson Tomazini e Fiuk.