Dan Stulbach assina rescisão de contrato com a Band

Dan Stulbach rescindiu contrato com a Band nesta quinta-feira, confirmou a emissora. O ator ficou à frente do CQC, ao lado de Marco Luque e Rafael Cortez, entre março e dezembro do ano passado, quando o programa foi extinto. De acordo com o canal, foi a própria Band que pagou a multa de rescisão, já que a decisão de acabar com a atração partiu da cúpula da emissora.

Stulbach ainda negocia apresentar, na Band, a série de documentários A História não Escrita do Brasil, sobre episódios históricos do país. O contrato para esse programa, no entanto, não será de exclusividade. A atração está prevista para ir ao ar no segundo semestre.

O ator deixou a Rede Globo, onde substituía Fátima Bernardes no Encontro quando a jornalista estava de folga ou de férias, para apresentar o CQC no ano passado. O programa da Band passou por uma reformulação e demitiu boa parte de seu elenco antes de estrear em 2015, mas os ajustes não funcionaram, com audiência abaixo da esperada pela emissora. O último CQC foi ao ar em 21 de dezembro. O programa ficou na grade da Band por oito anos.

1. Dani Calabresa zoom_out_map 1 /9 (Kelly Fuzaro/MTV/Divulgação/VEJA)

Dani Calabresa entrou para a extensa lista daqueles deixaram o CQC em 2015. Ela começou a trabalhar no programa em março de 2013, depois de ficar famosa com humorísticos na MTV, como Furo MTV e Comédia MTV, em 2008. Na emissora, Dani conheceu o também humorista Marcelo Adnet, com quem se casou em 2010.

2. Felipe Andreoli zoom_out_map 2 /9 (Letícia Moreira/Folhapress)

Felipe Andreoli deixou o humorístico da Band em 2015. Após 7 anos no CQC, Andreoli anunciou a saída em seu Facebook, ao escrever um texto em que relembra alguns momentos no programa e indica que a saída foi uma escolha sua. “Quero agradecer de coração todo o empenho do Grupo Bandeirantes para que eu ficasse mais um ano no CQC”, disse. “Torço pelo sucesso de toda a turma em 2015. Minha decisão foi tomada. Vou em busca de novos desafios, novas aventuras, novas historias para contar. É esse o meu objetivo agora.”

3. Oscar Filho zoom_out_map 3 /9 (Divulgação/VEJA)

O anúncio da saída do repórter Oscar Filho da atração humorística aconteceu no final de novembro de 2014. Ele foi o terceiro a sair do programa na fase de reestruturação, depois do apresentador Marcelo Tas e de Ronald Rios. Em seu blog, o comediante afirmou que foi demitido e que não tem nenhuma proposta de outra emissora. “Não tenho nada em vista. Nenhum projeto, nenhum convite, nenhuma emissora interessada. Só me restou a sarjeta.”

4. Ronald Rios zoom_out_map 4 /9 (Band/Divulgação/VEJA)

O repórter Ronald Rios também anunciou a sua saída do CQC pelas redes sociais. "Agora que é oficial: tô saindo do CQC, sim. Foram três anos irados. Desejo máximo sucesso aos que ficam e aos que chegarão."

5. Marcelo Tas zoom_out_map 5 /9 (Celso Akim/Agência News/VEJA)

Integrante de primeira hora do programa, em que embarcou quando ele ainda era um projeto no papel, em 2007, o apresentador anunciou sua partida após sete anos à frente da bancada do humorístico.

6. Monica Iozzi zoom_out_map 6 /9 (Reprodução/TV Globo/VEJA)

Com formação de atriz, Monica Iozzi deixou o CQC para buscar trabalhos de atuação. A ideia seria fazer novelas. Enquanto espera um convite, encara outras funções. No começo deste ano, apareceu como repórter do Big Brother Brasil 14, e, atualmente, apresenta o programa Vídeo Show.

7. Rafael Cortez zoom_out_map 7 /9 (Deco Rodrigues/Divulgação)

Deixou o CQC no ano passado para assumir o comando do reality show Me Leva Contigo, na Record. O programa acabou em agosto, Cortez foi para a geladeira e acabou voltando para a Band.

8. Rafinha Bastos zoom_out_map 8 /9 (Divulgação/VEJA)

O humorista foi afastado do programa após uma piada sem graça que causou mal estar na Band. Ao comentar a gravidez da cantora Wanessa Camargo, ele disse que "comeria ela e o bebê". A declaração repercutiu mal entre a família Camargo e o marido de Wanessa, Marcus Buaiz, cujo sócio, Ronaldo Fenômeno, teria dito que não pretendia voltar ao programa.

9. Danilo Gentili zoom_out_map 9/9 (Adriano Machado/VEJA)

Engraçado, engraçado, ele nunca foi. Mas no CQC se saía bem afrontando políticos em Brasília. Como "correspondente" do programa na capital federal, Gentili nunca fez parte da bancada principal, onde se sentou raras vezes. Do CQC, porém, ganhou um programa próprio, onde, tendo de fazer poucas piadas, se mostrou palatável. O talk-show em questão, que na Band se chamava Agora É Tarde, migrou para o SBT, onde foi batizado como The Noite com Danilo Gentili e concorre diretamente com o Jô Soares.

