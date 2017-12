Dado Dolabella tem nova prisão decretada por pensão alimentícia

O ator Dado Dolabella teve nova prisão decretada por pensão alimentícia. Segundo a sentença dada pelo juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, da Primeira Vara da Família do Fórum do Rio, Dolabella deve ficar preso por 60 dias pela dívida de 196.397,54 reais referente à pensão alimentar do filho com Fabiana Vasconcelos Neves.

O alvará de soltura está vinculado ao pagamento integral do valor, que soma parcelas vencidas de julho de 2014 até maio de 2017 – pelas quais o ator já foi preso, em agosto — e os meses que não foram quitados após maio deste ano.

À época da primeira prisão, o advogado de Dado, André Fróes, confirmou que o ator não tem condições financeiras de pagar a pensão alimentícia. Segundo o representante, foi aberto em 2014 um pedido de revisão na quantia que deveria ser paga ao filho Eduardo, então de 10 000 reais mensais.