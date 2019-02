‘Dá um nó na garganta’, diz Patrícia Marx sobre turnê de Trem da Alegria

Os anos 80 estão com tudo. Na novela Verão 90, da Globo, ao mostrar um ex-trio infantil que fez sucesso na década e se reencontra dez anos mais tarde, na série Samantha!, da Netflix, na turnê de retorno da dupla Sandy & Junior anunciada na semana passada e, agora, na volta de um dos grupos infantis mais adorados da década: o Trem da Alegria.

Vanessa, Luciano, Patrícia e Juninho Bill, integrantes do “Trem da Alegria”. Vanessa, Luciano, Patrícia e Juninho Bill, integrantes do “Trem da Alegria”.

Patrícia Marx e Luciano Nassyn, que já cantavam juntos antes da entrada de Juninho Bill no grupo em 1985, anunciaram uma turnê de celebração dessa história, 33 anos depois do lançamento do primeiro álbum. Os dois pretendem passar por todas as capitais do país até o final do ano com um show especialmente nostálgico, começando por uma apresentação na Arena Anhembi em São Paulo, no dia 19 de maio.

“Os anos 80 não saem da cabeça das pessoas, é uma década de muita nostalgia”, disse Patrícia em entrevista a VEJA. “Para mim, foram momentos especiais de vivência com os meninos e, quando a gente ensaia e canta as músicas, dá um nó na garganta. É muito emocionante”.

A cantora, que em novembro de 2018 lançou um novo CD solo chamado Nova, espera que os shows do Trem da Alegria atraiam tanto o público infantil quanto o público adulto, que era criança quando o grupo estourou. “É um trabalho que continua através das décadas”, explica, certa de que todas as gerações irão se identificar. As novas apresentações incluirão os clássicos do grupo além de uma ou duas canções de sua carreira-solo, para a qual ela também fará alguns shows no mesmo período.