Da ostentação à oração: MC Guimê se converte em evangélico

Depois da ostentação, a oração. MC Guimê, autor de sucessos como Plaque de 100, aproveitou seu aniversário de 27 anos, completados no último domingo 10, para se converter nas águas da Assembleia de Deus Alphaville (Adalpha), igreja liderada pela cantora gospel Cassiane e por seu marido, Jairo Manhães. Em sua conta no Twitter, o MC comentou sobre os milagres que aconteceram em sua vida. Ele conta que nasceu com 6 meses de gestação e chegou a ser desenganado pelos médicos. Mas o poder da oração lhe deu a chance de viver. “Hoje faço 27 anos, há uns 20 dando trabalho para os meus pais (hoje não mais)”.

Guimê lançou recentemente uma nova canção, Paparazzi, ao lado dos MCs Kevin e Igu. Mas entrou para os trending topics do Twitter nesta semana por motivos pouco musicais. A internet ferveu quando muito gente confundiu Guimê com o modelo Austin G. Wilson, novo namorado da cantora Demi Lovato. Situação melhor do que a anterior, quando foi confundido com o MC Gui – aquele sujeito que foi visto zombando de uma menina na Disney. Na ocasião, ele perdeu seguidores e gravou um vídeo para explicar que não tinha nada a ver com MC Gui.