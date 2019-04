Da HQ a filme, confira especial de ‘Guerra Civil’, a nova aposta da Marvel

1. Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr) no filme Capitão América: Guerra Civil zoom_out_map 1 /17 Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr) no filme Capitão América: Guerra Civil (Divulgação/VEJA) Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr) no filme Capitão América: Guerra Civil

Novo Homem-Aranha no trailer de Capitão América: Guerra Civil

Falcão (Anthony Mackie), Homem-Formiga (Paul Rudd), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), Capitão América (Chris Evans) e Feitceira Escarlate (Elizabeth Olsen) no filme Capitão América: Guerra Civil

O time do Homem de Ferro no filme Capitão América: Guerra Civil

Time do Capitão América no filme Guerra Civil

Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Steve Rogers (Chris Evans) em Capitão América: Guerra Civil

Homem de Ferro em Capitão América: Guerra Civil

Capitão América (Chris Evans) e Soldado Invernal (Sebastian Stan) em Guerra Civil

Homem de Ferro (Robert Downey Jr) e Máquina de Combate (Don Cheadle) no filme Capitão América: Guerra Civil

O vilão Ossos Cruzados/ Brock Rumlow (Frank Grillo) em Capitão América: Guerra Civil

Emily VanCamp (Sharon Carter), Anthony Mackie (Falcão), Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Chris Evans (Capitão América) em cena do filme Capitão América: Guerra Civil

Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) no filme Capitão América: Guerra Civil

Homem de Ferro (Robert Downey Jr) e Máquina de Combate (Don Cheadle) no filme Capitão América: Guerra Civil

Pantera Negra (Chadwick Boseman) no filme Capitão América: Guerra Civil

Pantera Negra (Chadwick Boseman) é um dos novos heróis que serão apresentados em Capitão América: Guerra Civil

Sebastian Stan (Soldado Invernal) e Chris Evans (Capitão América) conversam com os diretores Joe e Anthony Russo nos bastidores de Guerra Civil

Pôster de Capitão América 3: A Guerra Civil

Um mês após o lançamento de Batman vs Superman, a principal concorrente da DC Comics, Marvel, se prepara para pôr em cartaz o esperado Capitão América: Guerra Civil. Ambos os filmes trazem grandes heróis das editoras de quadrinho em confronto uns com os outros, mas Guerra Civil promete ser bem diferente do filme rival. O longa da Marvel se beneficia de linhas de enredo que o estúdio vem entrelaçando há tempos. Coisa que a DC ainda não logrou fazer.

Desde 2008, com o primeiro Homem de Ferro, os heróis do selo passeiam por uma rede organizada de filmes, em que um interfere na história do outro. Sem cair em uma salada de mau gosto. Em 2012, o auge: Os Vingadores, sucesso de crítica e de público. Três anos depois, a mesma trupe de heróis se viu no mediano Era de Ultron (2015), que marca uma mudança de rumo. Capitão América: Guerra Civil é o primeiro fruto dessa virada, e promete levantar a bola que o antecessor deixou cair.

Inspirada na série de HQ de mesmo nome, iniciada em 2006, a produção vai inserir novos heróis na linha do tempo do cinema, como o já apresentado Homem-Formiga, e o estreante Pantera Negra. Além, claro, da primeira participação do Homem-Aranha renovado.

Especial do site de VEJA vasculha os dois lados da guerra fictícia e fala com Anthony Russo, diretor da superprodução. “É o filme mais político da Marvel, pois é real e pé no chão”, diz. “Existem dois bons argumentos. Espero que a audiência se sinta dividida entre os pontos de vista.”

