Cynthia Nixon, de ‘Sex and the City’, mira o governo de NY

Cynthia Nixon, uma ativista liberal e estrela da série de TV Sex and the City, está considerando concorrer a governadora de Nova York, desafiando o atual governador Andrew Cuomo nas primárias democratas, informou a rede de TV NY1 nesta terça-feira. A atriz começou a montar equipe, que inclui dois veteranos do time eleitoral do prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio. As primárias acontecem em 13 de setembro e a eleição geral, em 6 de novembro.

“Muitos nova-iorquinos preocupados têm encorajado Cynthia a concorrer ao cargo, e, como ela disse anteriormente, vai continuar explorando a possibilidade”, diz a agente dela, Rebecca Capellan, em comunicado. “Caso e quando tal decisão for tomada, Cynthia certamente tornará públicos os seus planos.”

Cuomo, de 60 anos e filho do falecido governador de Nova York Mario Cuomo, busca seu terceiro mandato neste ano. Em sua reeleição em 2014, um desafiante nas primárias com pouco reconhecimento, Zephyr Teachout, conquistou cerca de 34% dos votos, contra 62 por cento de Cuomo, levando a especulações de que Cuomo, um moderado, estivesse vulnerável a um desafiante.

Cynthia Nixon, de 51 anos, estrelou a série de TV da HBO de 1998 a 2004 sobre quatro mulheres na cidade de Nova York, interpretando a advogada Miranda Hobbes. A série mais tarde gerou dois filmes. Depois da série, ela saiu do armário, assumindo uma posição em defesa dos direitos LGBT. Cynthia se separou do marido, , Dany Mozes, com quem teve dois filhos, e em 2009 anunciou que iria morar com a namorada, Christine Marinoni.

Perguntado nesta terça-feira sobre um possível desafio da artista, Cuomo disse a repórteres em teleconferência: “Sobre pessoas que podem ou não concorrer ao governo em ambos lados do corredor, isto cabe a elas e nós iremos lidar com isto conforme a campanha progredir”.