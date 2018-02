Crueldade de Sophia mãos de tesoura mantém pancadão da novela

Sophia está se consolidando mesmo como meme. O terceiro assassinato da vilã-mor de O Outro Lado do Paraíso a tesouradas – nesta segunda-feira, ela mandou o capanga Rato (Cesar Ferrario) para o além – inundou as redes sociais de montagens em que Edward Mãos de Tesoura, o estranho personagem vivido por Johnny Depp no filme de Tom Burton, ganha o rosto da megera interpretada por Marieta Severo. Apesar das risadas da plateia, a cena foi pesada, com requintes de crueldade, e manteve a tensão que vem deixando espectadores colados à TV no horário da novela de Walcyr Carrasco.

Na semana passada, com o desfecho do caso do delegado pedófilo, Vinicius (Flavio Tolezani), condenado no tribunal e assassinado na prisão, o folhetim das 9 da Globo recorde semanal na Grande São Paulo, com 42 pontos de média por capítulo, segundo o Ibope. O índice é 11 pontos percentuais maior que o da semana de estreia da trama. No Rio, a média alcançou dois pontos a mais: 44.

Não tem dia fácil em O Outro Lado do Paraíso. A cada episódio, alguém encara a escuridão do mundo. Nos últimos capítulos, Livia (Grazi Massafera) descobriu que não é filha de Sophia, que a adotou a contragosto, por decisão do marido, e que sequer tem o afeto dela.

Nesta segunda-feira, quando pensava que iria mudar de vida, Rato foi enganado pela patroa. Pediu a ela dinheiro para silenciar sobre todos os crimes que cometeu sob as suas ordens e sobre tudo o que testemunhou, dinheiro que usaria para comprar uma fazenda para viver ao lado de Leandra (Mayana Neiva), que será acusada pelo seu desaparecimento. Sophia prometeu uma grande quantia. Ofereceu uma carona a Rato até a capital, Palmas, onde sacariam a bolada em uma agência bancária, mas, no meio do caminho por uma estrada deserta, inventou um prego no pneu para que Rato saltasse e colocasse a cabeça sob o carro, quando foi atacado a tesouradas.

Sophia, cheia de energia depois de golpear o capataz, ainda teve força para cavar uma sepultura, jogá-lo lá dentro e enterrá-lo. Exceto pela mão direita, que erguida, fora da cova.

Sophia mãos de tesoura pic.twitter.com/17wfdO8IEE — Wagner Santarem (@wsantarem_) February 27, 2018

#OOutroLadoDoParaiso a Sofia é a nova Nazaré mãos de tesoura kkkkkkkkkk pic.twitter.com/OLuhpSHpfS — Jailson Noronha (@jailsonnooronha) February 27, 2018