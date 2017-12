Críticos de VEJA elegem os melhores livros de 2017

Na edição especial de retrospectiva de VEJA, os críticos da revista elegeram os cinco melhores livros de 2017.

A Hipótese Humana, de Alberto Mussa, por exemplo, ficou em terceiro lugar. Clique aqui para ver os outros quatro.

Sobre A Hipótese Humana:

Quarto título de uma planejada série de cinco romances policiais ambientados no passado do Rio de Janeiro, A Hipótese Humana tem a solução surpreendente e o desenvolvimento envolvente que se espera de um bom noir. E é também um vivo passeio ficcional pelo Rio do século XIX. No momento mais brilhante do livro, o professor de latim e detetive diletante Tito Gualberto, ele mesmo mestiço, visita uma senzala para interrogar negros sobre a morte misteriosa da sinhazinha da casa, e lá descobre complexas relações de poder entre os escravos. Alberto Mussa tem o dom de, sem jamais soar anacrônico ou avoengo, conduzir o leitor ao tempo passado de suas narrativas.