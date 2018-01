Crítico é suspenso de jornal por comprar seguidores no Twitter

O crítico de cinema Richard Roeper foi suspenso do jornal Chicago Sun-Times após ser citado em uma reportagem do The New York Times sobre celebridades, inclusive atores e atletas americanos, que compram seguidores no Twitter. Roeper, que conta com mais de 225 000 seguidores na rede social, não poderá escrever para o jornal, enquanto uma investigação for conduzida para esclarecer a acusação.

No último fim de semana, o jornal americano The New York Times publicou uma reportagem com uma lista de celebridades que usaram ferramentas para aumentar o número de seguidores no Twitter. Atores como Ryan Hurst, da série Filhos da Anarquia, e Katie Lowes, de Scandal, entraram na matéria.

O crítico americano escrevia para o Chicago Sun-Times desde 1982. Além disso, entre 2000 e 2008 apresentou a série At the Movies, um programa sobre resenhas de filmes, produzido pelo grupo Disney-ABC.

Por meio de um comunicado, divulgado na segunda-feira, o editor-chefe do jornal afirmou: “Tomamos conhecimento no final de semana dos problemas relacionados à conta do Twitter de Rich Roeper. Estamos investigando essas questões. Nós não publicaremos qualquer resenha ou coluna de Rich até que a investigação esteja completa”.