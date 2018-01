Cristina Serra deixa a Globo após 26 anos: ‘Vamos em frente’

A jornalista Cristina Serra está de saída da Globo após 26 anos na emissora carioca. Em seu perfil no Facebook, a jornalista se despediu e agradeceu aos colegas. “Encerro hoje meu contrato com a Rede Globo”, escreveu. “Aos amigos e parceiros que tanto me ensinaram, com generosidade e enorme competência, meu mais afetuoso muito obrigada. A vida abre novas trilhas. A elas, pois. E, como eu vivo dizendo ao meu filho: vamos em frente! Com coragem e alegria. Sempre.”

Cristina começou a atuar como repórter aos 19 anos, no jornal Resistência, uma publicação da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1983 e, enquanto esperava transferência da Universidade Federal do Pará para a Universidade Federal Fluminense trabalhou em um banco para se manter. Estagiou nos jornais O Globo, Tribuna da Imprensa e Jornal do Brasil, onde acabou contratada como repórter de política.

Passou por VEJA e voltou ao Jornal do Brasil antes de ser contratada pela Globo. No canal, passou pelo RJTV e Bom Dia Rio, mas voltou para o JB em 1994 para cobrir política novamente, em Brasília. No ano seguinte, foi recontratada pela Globo e continuou atuando em Brasília, com entradas diárias no Jornal Hoje. Virou correspondente em Nova York em 2002, onde atuou por três anos. Em seguida, voltou a Brasília, onde trabalhava até agora.