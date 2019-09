Criadores de ‘Stranger Things’ fecham acordo milionário com Netflix

Os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things, assinaram um acordo milionário com a Netflix para o desenvolvimento de novas séries e filmes.

Os termos do contrato não foram revelados, mas a plataforma garante que a parceria se estenderá por “vários anos”. Segundo o portal de notícias americano Deadline, o acordo é similar (inclusive em valores envolvidos) ao assinado recentemente entre a Netflix e os criadores de Game Of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. Na ocasião, o tratado foi de cinco anos e estimados 100 milhões de dólares.

“Estamos muito entusiasmados em continuar nossa relação com a Netflix. No início de 2015, Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell nos deram uma grande oportunidade e também ao nosso show – e mudaram nossas vidas para sempre. Mal podemos esperar para contar muitas outras histórias juntos – começando, é claro, com uma viagem de volta ao Mundo Invertido”, disseram os irmãos Duffer.

Criadores e produtores executivos, os irmãos Matt e Ross Duffer, comparecem à estreia da série Stranger Things Criadores e produtores executivos, os irmãos Matt e Ross Duffer, comparecem à estreia da série Stranger Things

O anúncio do acordo veio junto da notícia da renovação de Stranger Things para a quarta temporada. A data de lançamento ainda não foi revelada. Segundo a Netflix, quatro dias depois da estreia da terceira temporada, 40,7 milhões de usuários já tinham assistido metade da série — e 18 milhões já haviam visto tudo. Foi a produção mais assistida “do que qualquer outro filme ou série do catálogo”, segundo o streaming.

Confira o vídeo de lançamento da quarta temporada de Stranger Things: