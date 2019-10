Criadores de ‘South Park’ pedem ‘desculpas’ à China por episódio polêmico

Os criadores da série de animação South Park, Trey Parker e Matt Stone, divulgaram um “pedido de desculpas oficial à China” depois de o segundo episódio da 23ª temporada da produção fazer críticas diretas ao governo chinês. O caso fez com que todos os episódios e menções da animação fossem censuradas no país asiático.

“Como a NBA, damos as boas-vindas aos censores chineses em nossos lares e nossos corações. Nós também amamos o dinheiro mais do que a liberdade. Xi (em referência ao presidente chinês, Xi Jinping) parece não gostar muito de Ursinho Pooh. Vida longa ao grande Partido Comunista da China! Que a colheita de sorgo deste outono seja abundante! Estamos bem agora, China?”, escreveram os criadores.

A história do episódio polêmico ironiza personagens que precisam desenvolver um filme dentro das regras do mercado chinês para evitar censuras. Além disso, o seriado ainda compara o presidente da China, Xi Jinping, com o Ursinho Pooh.

O episódio mostra duas tramas diferentes. Na primeira, um dos personagens é detido pela polícia enquanto tentava vender maconha na China. Ele, então, é enviado a um campo de trabalho forçado, destinado a doutrinar politicamente chineses e muçulmanos. Na segunda, quatro personagens formam uma banda de metal pesado, que rapidamente chega ao estrelato. Eles chamam a atenção de um empresário, que quer criar um filme sobre a banda — estilo Queen, com Bohemian Rhapsody. Porém, para ser distribuído na China, o roteiro precisa estar em constante mudança.

No Twitter chinês, Wribo, não é mais possível encontrar nenhuma publicação relacionada ao desenho. O Youku, serviço de streaming tipo a Netflix, não tem mais nenhum vídeo das temporadas, e no Tieba, uma plataforma que serve para estimular a discussão entre as pessoas, o usuário, ao clicar em um link sobre a série, recebe a seguinte mensagem: “De acordo com a lei, essa seção está temporariamente fechada“.