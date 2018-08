Criador de ‘Gravity Falls’ fecha contrato de exclusividade com Netflix

A Netflix anunciou um acordo de exclusividade com o animador americano Alex Hirsch, criador da popular animação Gravity Falls, transmitida no Brasil pelos canais pagos Disney Channel e Disney XD. Hirsch se junta a outros contratados recentes pela plataforma de streaming como Shonda Rhimes, Ryan Murphy, Mark Millar e Kenya Barris.

“Não poderia estar mais animado de me juntar a esse elenco incrível de talentos que estão indo para a Netflix”, disse Hirsch. “Além do mais, não é nada mal estar de bem com os algoritmos antes da singularidade acontecer. Coisas sensacionais estão por vir”, comemorou o animador, que vai fazer produções adultas para a Netflix.

“Alex é um contador de histórias imaginativo com novas ideias que rapidamente desenvolveu uma reputação como uma voz original em animação. Nós não poderíamos estar mais empolgados por trabalhar com ele enquanto expandimos nosso catálogo de animação adulta”, completou Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da Netflix.

Ainda não há detalhes dos projetos que o animador está desenvolvendo para a plataforma de streaming.