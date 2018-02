Criador de ‘Downton Abbey’ fará nova série de época

O criador de Downton Abbey, Julian Fellowes, desenvolverá uma nova série de época para o canal britânico NBC. A emissora encomendou 10 episódios da nova produção que se passará na cidade de Nova York durante o ano de 1882, mostrando o contraste entre a aristocracia do período e a classe trabalhadora.

Intitulada de The Gilded Age (A Era Dourada, em tradução livre), a nova série tem data de estreia prevista para 2019 e também contará com o produtor de Downton Abbey, Gareth Neame.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, o novo seriado contará a história de Marian Brook, uma jovem herdeira de uma família conservadora de Nova York que é encarregada de se infiltrar no mundo de seus vizinhos abastados, comandado pelo magnata dos trilhos de trem, George Russell. As intrigas se desenvolverão entre um largo elenco, que contará com o filho devasso de Russell e a matriarca Bertha, que sofre preconceito por sua rápida ascensão social.

“Nós estamos animados que a NBC trará esse delicioso olhar tanto sobre as classes emergentes e trabalhadoras, que estavam intrincadamente entrelaçadas durante a opulenta Nova York de 1882. É um universo adicional de pessoas fabulosas com os mesmos estilo, sagacidade e reflexão emocional, pelos quais Julian é famoso”, afirmou Jennifer Salke, presidente da NBC Entertainment, em um comunicado.