Criador da série ‘Nova York Contra o Crime’ morre aos 74 anos

O produtor e roteirista americano Steven Bochco, criador de séries conhecidas como Nova York Contra o Crime, LA Law e Hill Street Blues, morreu no domingo aos 74 anos, disseram seus representantes nesta segunda-feira. Bochco vinha batalhando contra uma forma rara de leucemia há anos e fez um transplante de células-tronco em 2014.

“Steven era um talento gigante que mudou a televisão de uma forma positiva. Ele também foi mentor de muitos outros artistas talentosos e era amado por muitos. Estou muito triste com sua perda”, disse seu agente Fred Specktor.

O produtor era conhecido pelo estilo ousado, que levou para a TV cenas de intenso realismo, com grandes elencos, e esteve por trás do drama cômico Tal Pai, Tal Filho (1989-1993), estrelado por Neil Patrick Harris.

Bochco venceu o Humanitas Prize e o Prêmio Peabody, entre outros, e foi indicado trinta vezes ao Emmy como produtor e roteirista, vencendo em dez vezes.

Nascido em Nova York, Bochco estudou teatro no Carnegie Institute of Technology. Ele começou a criar seus próprios dramas policiais e programas jurídicos, notavelmente Hill Street Blues, que se tornou um grande sucesso para a NBC, além de se diversificar com a sátira animada Capitol Critters.

O sucesso do início não se manteve nos últimos anos, embora ele tenha permanecido ativo, trabalhando como produtor executivo e roteirista principal de séries como Commander in Chief e Over There.

Bochco também escreveu o romance Death by Hollywood e uma autobiografia, Truth is a Total Defense: My Fifty Years in Television.