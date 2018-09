Manu

O restaurante da jovem e prestigiosa chef Manu Buffara, quatro vezes escolhido pelo júri de VEJA COMER & BEBER como o melhor contemporâneo de Curitiba, propõe dois menus degustação, a R$ 220,00 por pessoa. Os itens mudam toda semana. Ostra com morango fermentado no sal e neve de limão, cordeiro grelhado ao molho de açaí e vegetais da época na brasa, e a alface, também na brasa, servida com salsa de vegetais e lardo de porco são exemplos das combinações que surgem durante o jantar. Um combinado de tucupi, coco e bacon de coco pode encerrar a refeição. Pela sequência de vinhos, pagam-se R$ 180,00. Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, ☎ 30444395 (24 lugares). 20h/22h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. $$$$

Poco Tapas

Dez pratos salgados e cinco doces (R$ 130,00 por pessoa) apresentam-se no menu degustação. A pancetta recheada de purê de aipim e linguiça defumada é cozida em Coca- Cola e uísque e coberta por caramelo de tomate italiano. Outra receita que pode vir em sequência é o camarão empanado em molho de pimenta mais purê de batata e molho de queijo gorgonzola congelado em nitrogênio líquido. No setor doce, o fudge de chocolate tem a companhia de caramelo de alecrim em pó. Cada bebida acrescenta R$ 5,00 à conta. A caipirinha é molecular, e a esfera de cachaça espoca na boca. Avenida Vicente Machado, 2786, Batel, ☎ 99682-8758 (50 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$$