Cortejo de Gugu Liberato terá homenagem de taxistas

Na manhã desta sexta-feira, 29, o corpo do apresentador Gugu Liberato segue para o cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, em um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O percurso será acompanhado por uma carreata de cerca de 300 taxistas, que prestarão uma última homenagem ao apresentador, que fez sucesso com o Taxi do Gugu — quadro do Domingo Legal em se disfarçava de taxista e entrevistava anônimos durante a corrida.

Segundo a assessoria de imprensa, o trajeto partirá da Alesp pela Avenida Brasil e seguirá pela Avenida Rebouças, região central da cidade, passando pela Avenida Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo, Rua Manoel Jacinto e Rua Dr. Silvio Dante Bertacci. O percurso deve durar cerca de uma hora e vinte minutos.