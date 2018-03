‘Corra!’ vence principal premiação do cinema independente

Corra!, um terror sobre racismo dirigido por Jordan Peele, ganhou o prêmio de melhor filme no Independent Spirit, a principal premiação do cinema independente americano. O anúncio foi feito neste sábado, numa tenda montada na praia de Santa Mônica, na Califórnia. Neste ano, vários indicados ao Oscar, que entrega suas estatuetas neste domingo, estavam concorrendo, como o próprio Corra!, Me Chame pelo Seu Nome e Lady Bird: É Hora de Voar.

Jordan Peele, que também concorre ao Oscar, foi escolhido o melhor diretor, por Corra!. Frances McDormand foi a melhor atriz por Três Anúncios para um Crime e é a favorita ao Oscar na categoria. O melhor ator foi Timothée Chalamet, por Me Chame pelo Seu Nome.

O prêmio de atriz coadjuvante ficou com Allison Janney, por Eu, Tonya, dirigido por Craig Gillespie, outra provável vencedora do prêmio da Academia de Hollywood. Sam Rockwell foi eleito o melhor ator coadjuvante por Três Anúncios para um Crime, de Martin McDonagh, e também deve levar o Oscar.

Greta Gerwig venceu o Spirit de roteiro por Lady Bird. Já o melhor roteiro de estreia foi para Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, por Doentes de Amor, dirigido por Michael Showalter. O melhor longa de estreia foi Ingrid Goes West, de Matt Spicer.

O troféu John Cassavetes, para produções de menos de 500.000 dólares (cerca de 1,6 milhão de reais), ficou com Life and Nothing More, dirigido por Antonio Méndez Esparza.

Visages, Villages, dirigido por Agnès Varda e JR, ganhou como melhor documentário. O melhor filme internacional foi o chileno Uma Mulher Fantástica, de Sebastian Lelio.

Sayombhu Mukdeeprom levou o prêmio de fotografia por Me Chame pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino. A melhor edição foi de Tatiana S. Riegel, por Eu, Tonya.

O troféu Robert Altman, dado ao diretor, diretor de elenco e atores de um filme, foi para Mudbound – Lágrimas sobre o Mississippi.