Corpo do crítico Rubens Ewald Filho é velado nesta quinta em São Paulo

O corpo do crítico de cinema Rubens Ewald Filho é velado na manhã desta quinta-feira (20) na Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo. Ele morreu nesta quarta-feira (19) aos 74 anos. O enterro será no Cemitério dos Protestantes as 16h.

Ewald Filho estava internado em estado grave desde o dia 23 de maio, no Hospital Samaritano, em São Paulo, após sofrer um desmaio seguido de queda em uma escada. Marta Giovanelli, assistente do jornalista, afirmou que a queda foi causada por uma arritmia cardíaca.

Nascido em Santos, Rubens Ewald Filho era considerado um dos maiores nomes da crítica cinematográfica do país. Ainda criança, criou o hábito de anotar todos os filmes que via em um caderno, incluindo o nome do diretor, elenco, roteirista e outras informações.

Iniciou carreira escrevendo para o jornal A Tribuna, de sua cidade natal, e trabalhou em redações de publicações como Jornal da Tarde e O Estado de S.Paulo. Foi colaborador de VEJA nos anos 1990. Nos anos 1970, começou a se dedicar ao cinema, primeiro como ator, em filmes como As Gatinhas (1970) e, depois, como roteirista. Em 1977, escreveu Dicionário de Cineastas, obra de referência para os críticos do ramo.

Também desenhou uma trajetória como telenovelista, com produções como Éramos Seis (1977), Gina (1978) e Drácula, uma História de Amor (1980). Sua última novela foi Iaiá Garcia, para a TV Cultura, em 1982.