Corpo de Gugu Liberato segue para cemitério; confira trajeto

Depois de 24 horas de velório aberto ao público e a comoção de amigos e familiares, o corpo do apresentador Gugu Liberato seguirá para o cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, em um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros. A fila de fãs já foi fechada, e o corpo deve ser liberado por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira 29.

Segundo a assessoria de imprensa, o trajeto partirá da Alesp pela Avenida Brasil e seguirá pela Avenida Rebouças, região central da cidade, passando pela Avenida Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo, Rua Manoel Jacinto e Rua Dr. Silvio Dante Bertacci. O percurso deve durar cerca de uma hora e vinte minutos.

O cortejo será comandado por uma equipe de elite de sete profissionais do Corpo de Bombeiros, que estiveram envolvidos em grandes operações como os incêndios do edifício Andraus (1972), Joelma (1974), e mais recentemente, no desabamento do prédio no Largo do Paissandu, em 2018.

O Gethsêmani é um cemitério tradicional da capital paulista. No mesmo 29 de novembro, há exatos 10 anos, o pai de Gugu Liberato foi sepultado no mesmo local. Figuras importantes do entretenimento brasileiro, como a apresentadora Hebe Camargo e o cantor Jair Rodrigues também estão enterrados no cemitério.

Antes de partir para o cortejo, a família do apresentador terá um momento reservado para prestar suas últimas orações.