Corpo de Gabi Costa será velado nesta quarta-feira em cerimônia aberta

O corpo da atriz Gabi Costa será velado nesta quarta-feira 5, no Jardim da Saudade, no bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O velório está marcado para as 8h, enquanto o sepultamento deve ocorrer às 15h, segundo a assessoria de imprensa da artista. Ambas as cerimônias serão abertas ao público.

Gabi Costa morreu no domingo 2, após sofrer uma parada cardiorrespiratória aos 33 anos. “Consternados, nós, família e amigos, agradecemos as manifestações de carinho”, escreveu em nota a assessoria da atriz após a morte. “Gabi Costa era doadora de órgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto”, completou. A doação de órgãos foi, inclusive, o motivo pelo qual o velório e o sepultamento foram postergados em um dia.

Ao longo de sua carreira, a artista participou de várias produções da Globo, como os humorísticos Aventuras do Didi, Zorra Total, A Grande Família e Tapas e Beijos, as novelas O Rebu (2014), Sol Nascente (2016) e Malhação e a série Nada Será como Antes (2016). Seu mais recente projeto era a novela das 6, Órfãos da Terra, cuja trama retrata o drama de refugiados. Ela interpretava a personagem Nazira, mulher do médico Faruq, interpretado pelo ator Eduardo Mossri.