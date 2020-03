Coronavírus faz estúdio adiar estreia de novo James Bond

O esperado próximo filme do agente secreto James Bond, 007 — Sem Tempo para Morrer, marcado para estrear em 9 de abril, foi adiado para novembro. O anúncio foi feito nos perfis oficiais do filme nas redes sociais, nesta quarta-feira 4. Acredita-se que o motivo seja a epidemia causada pelo coronavírus, apesar de os produtores não cravarem a informação.

“Depois de muita ponderação e uma minuciosa análise da indústria cinematográfica global, a MGM, a Universal e os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli anunciaram hoje que a estreia de 007 — Sem Tempo para Morrer será adiada para novembro de 2020″, diz o comunicado.

O filme chegará aos cinemas do Reino Unido no dia 12 de novembro. Já nos Estados Unidos a estreia acontece no dia 25 do mesmo mês. Ainda não há informações sobre novas datas no Brasil.

O anúncio acontece logo após um movimento de fãs do 007 nas redes sociais, pedindo aos estúdios que adiassem a estreia por causa do medo do contágio do coronavírus. O estúdio já havia cancelado, em 16 de fevereiro, a pré-estreia e a turnê de divulgação do filme pela China.