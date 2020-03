Coronavírus atrasa séries, de ‘Stranger Things’ a ‘The Handmaid’s Tale’

Após o cancelamento de shows, festivais e estreias de cinema, chegou a vez de séries e produções televisivas receberem o baque da pandemia do coronavírus. Diversos seriados tiveram as gravações suspensas por tempo indeterminado.

Só nas plataformas de streaming, todas as produções da Netflix filmadas em solo americano e britânico foram postas em um hiato de duas semanas desde a última sexta-feira, 13. A ação afetou de títulos como Stranger Things, cuja quarta temporada estava programada para estrear ainda este ano, até a comédia de Jane Fonda e Lily Tomlin, Grace and Frankie, e a fantasia The Witcher.

Já na concorrente Amazon Prime Video, todas as produções originais foram interrompidas a partir desta segunda-feira, 16. Da lista, destacam-se a esperada O Senhor dos Anéis e a segunda temporada de Carnival Row, com Orlando Bloom e Cara Delevingne.

As emissoras americanas também suspenderam gravações. Desde sexta-feira, a quarta temporada da distopia The Handmaid’s Tale, exibida no Brasil pela Paramount Channel e pela Globoplay, foi pausada pela plataforma americana Hulu e não tem previsão de retorno. Da AMC e transmitida pela FOX aqui no Brasil, a 11ª temporada de The Walking Dead foi suspensa em Atlanta, no sul dos Estados Unidos. Do grupo Warner Bros., The Flash também recebeu ordens de parar todas as atividades.

Confira lista de séries que terão temporadas afetadas por atrasos devido ao coronavírus:

The Flash – transmitida pela Warner, no Brasil

Grey’s Anatomy – disponível na Netflix e exibida pela Sony Brasil

Law & Order: SVU – exibida pela Universal TV

NCIS – na AXN

Riverdale – disponível na Netflix e transmitida pela Warner

Supergirl – disponível na Netflix e Warner

Supernatural – disponível na Netflix e Warner

Euphoria, na HBO

Fear the Walking Dead – exibida pela AMC e disponível na Amazon Prime Video

The Walking Dead – exibida pela Fox, e disponível na Netflix e na Globoplay

Grace and Frankie – da Netflix

The Handmaid’s Tale – exibida pelo Paramount Channel e disponível no Globoplay

Lucifer – da Netflix

Boneca Russa – da Netflix

Stranger Things – da Netflix

The Witcher – da Netflix

Peaky Blinders – disponível na Netflix