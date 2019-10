‘Coringa’ se torna maior bilheteria de um filme para adultos

Desde seu lançamento, o filme Coringa tem dado o que falar — seja pela atuação brilhante de Joaquin Phoenix ou pela preocupação das autoridades americanas com a segurança dos espectadores. Agora, o longa do Universo Estendido da DC Comics se tornou a maior bilheteria de uma produção para maiores de 18 anos, com 788,3 milhões de dólares arrecadados mundialmente, segundo a revista Forbes.

O recorde desbanca Deadpool 2 (2018), da concorrente Marvel, cujo faturamento global foi de 785 milhões de dólares. Vale lembrar que cerca de 50 milhões de dólares do total da produção estrelada por Ryan Reynolds foram arrecadados graças a uma segunda versão do filme, editada para que a classificação indicativa caísse para 13 anos — sem o conteúdo violento, a produção pôde ser lançada no valioso mercado chinês.

Reynolds aproveitou a oportunidade para parabenizar a produção de Coringa. O artista compartilhou uma imagem em seu Twitter na qual o personagem de Joaquin Phoenix aparece dançando no topo da escada: nos degraus inferiores estão os personagens principais dos dez filmes com as melhores bilheterias para maiores de 18 anos. “Posts de parabéns para filmes para maiores de 18 anos não são mais a mesma coisa de antes…”, brincou no tuíte.