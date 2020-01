‘Coringa’ lidera bilheteria nacional dos indicados ao Oscar; confira lista

Os indicados ao Oscar 2020 finalmente foram anunciados, e os brasileiros amantes do cinema estão correndo contra o tempo para conferir os concorrentes à estatueta cobiçada. No páreo em onze categorias, Coringa é o líder de indicações, seguido de perto por O Irlandês, Era Uma Vez Em… Hollywood e 1917. No Brasil, o drama do vilão de Gotham City também encabeça a lista de maiores arrecadações entre os indicados.

Com dados fornecidos pela Comscore – IBOE ( International Box Office Essentials), VEJA reuniu as bilheterias dos principais indicados na 92ª edição do Oscar – que acontecerá no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. O levantamento inclui apenas os filmes exibidos nos cinema nacionais – produções da Netflix e os longas que ainda não estrearam no Brasil não entraram na contagem. Confira:

Coringa – 9,8 milhões de espectadores em 16 semanas

Concorrendo a onze estatuetas, Coringa é o líder de indicações no Oscar 2020. Mas o longa de Todd Philips não agradou somente aos críticos da academia – nas dezesseis semanas em que esteve em cartaz, o filme arrecadou a bagatela de 157,2 milhões de reais no Brasil. Só no primeiro final de semana de exibição (de quinta a domingo), 1,7 milhão de pessoas foram aos cinemas conferir o longa, público que rendeu à produção generosos 30,2 milhões de reais em quatro dias – valor superior ao arrecadado pelos demais indicados em todo o período de exibição.

Era Uma Vez em… Hollywood – 1 milhão de espectadores em 17 semanas

Com o combo Leonardo Di Caprio, Brad Pitty e Quentin Tarantino, Era Uma Vez Em… Hollywood levou 330 mil pessoas aos cinemas brasileiros e embolsou cerca de 7 milhões de reais em sua primeira semana de exibição no país. O filme concorre a dez categorias no Oscar e arrecadou 21,1 milhões de reais nas dezessete semanas que ficou em cartaz.

Ford vs Ferrari – 290 mil espectadores em 7 semanas

Dirigido por James Mangold, o longa conta a história do ex-piloto Carroll Shelby (Matt Damon) em sua empreitada para transformar a Ford em uma gigante do automobilismo e bater a concorrente italiana Ferrari. Exibido no Brasil em novembro de 2019, Ford vs Ferrari vendeu 102 mil ingressos e embolsou 2,2 milhões de reais no primeiro final de semana em cartaz. No total, foram quase 6 milhões de reais em sete semanas, além de quatro indicações ao Oscar.

Parasita – 206 mil espectadores em 10 semanas

O aclamado filme de Bong Joon-Ho venceu as barreiras da legenda e alçou o cinema coreano à categoria de melhor filme no Oscar 2020, além de acumular outras cinco indicações. No Brasil, Parasita está em cartaz há dez semanas e já levou 206 mil pessoas aos cinemas, mesmo com um número limitado de salas. No total, foram 3,7 milhões de reais arrecadados – 510 mil só nos primeiros quatro dias de exibição, com um público de 24 mil pessoas. A quantia tem tudo para disparar nas próximas semanas, já que o sucesso fez a distribuidora aumentar em 80% o número de salas destinadas à obra, segundo levantamento da Agência Estado.

Adoráveis Mulheres – 134 mil espectadores em uma semana

Há uma semana em cartaz no país, Adoráveis Mulheres já acumula 2,6 milhões de reais na conta. O longa de Greta Gerwig concorre a seis estatuetas no Oscar e levou 74 mil pessoas aos cinemas brasileiros em seu primeiro final de semana de exibição, arrecadando um montante de 1,6 milhões de reais em quatro dias.