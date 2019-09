‘Coringa’ conquista o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza

Coringa, dirigido por Todd Phillips e protagonizado por Joaquin Phoenix, foi premiado neste sábado com o Leão de Ouro, o troféu máximo da 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

A obra, que será lançada em 3 de outubro, conta a história de um dos mais notórios vilões da ficção, nascido nos quadrinhos e antagonista do Batman. O foco é na transição de Arthur Fleck, o nome verdadeiro do personagem, para se tornar o Coringa.

O diretor Roman Polanski conquistou o Grande Prêmio do Júri, o segundo mais importante do festival, com o filme J’accuse, ainda sem título em português.

Já o Leão de Prata ficou com sueco About Endlessness, do diretor Roy Andersson. O cineasta não recebeu o prêmio, embora tenha participado da apresentação, na semana passada.

Os prêmios de melhor ator e melhor atriz foram entregues, respectivamente, ao italiano Luca Marinelli, por Martin Eden, e à francesa Ariane Ascaride, por Gloria Mundi.

Já No.7 Cherry Lane, do diretor chinês Yonfan, que desenhou toda a obra à mão, durante sete anos, venceu o prêmio de melhor roteiro.

O Prêmio Especial do Júri foi para La Mafia Non È più Quella di una Volta, um documentário dirigido por Franco Maresco, sobre o impacto da máfia Cosa Nostra na região italiana da Sicília.

Já o Prêmio Marcello Mastroianni, de ator revelação, foi entregue para Toby Wallace, pelo trabalho em Babyteeth.