Coral gospel cantará no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

Um coral gospel cristão e um jovem violoncelista providenciarão parte da trilha sonora do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, informou o Palácio de Kensington nesta terça-feira.

Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36, oficializarão a união em 19 de maio, na Capela de São Jorge, do Castelo de Windsor. Em seguida, haverá uma recepção oferecida pela rainha Elizabeth. “Tanto o príncipe Harry quanto a senhorita Markle tiveram muito interesse e cuidado na escolha da música para sua cerimônia, que incluirá uma série de hinos e obras de coral bem conhecidas”, disse o Palácio de Kensington em comunicado.

Karen Gibson e o Coral do Reino, um grupo gospel do sul da Inglaterra, estarão entre os artistas que vão se apresentar na ocasião. A maestrina Karen disse que todos eles ficaram honrados e empolgados pelo convite. “Será um momento que sempre estimaremos”, afirmou.

O violoncelista Sheku Kanneh-Mason, que venceu a competição de Jovens Músicos, promovida pela emissora britânica BBC em 2016, foi visto por Harry em um evento beneficente em junho. “Fiquei de queixo caído quando a senhorita Markle me ligou para perguntar se eu tocaria durante a cerimônia, e é claro que imediatamente disse sim”, contou o artista de 19 anos. “Que privilégio poder tocar o violoncelo em um evento tão maravilhoso. Mal posso esperar”.

O coro da Capela de São Jorge, cuja origem remonta a 1348, uma orquestra de músicos da Orquestra Nacional da BBC do País de Gales, a Orquestra Inglesa da Câmara e a Orquestra Filarmônica e os Trombeteiros do Estado também tocarão na cerimônia.