Contrato com Disney chega ao fim e SBT estica ‘Bom Dia’ e ‘Domingo Legal’

O SBT confirmou nesta quinta-feira que seu contrato com a The Walt Disney Company chegou ao fim. A empresa americana tinha parceria com o canal de Silvio Santos desde 2015.

A programação da Disney ocupava duas horas por dia da grade da emissora – ou 14 horas por semana. Com o fim do contrato, o SBT precisou fazer ajustes: de segunda a sexta, o Primeiro Impacto ganhará meia hora e o Bom Dia & Cia, 1h30; aos sábados, o Sábado Animado ganhou as horas a mais; já no domingo, o Domingo Legal foi esticado.

O SBT informa que, a partir de sábado, 1 de setembro, sua programação matinal será a seguinte:

Sábado, 1/9

6h às 8h: Chaves

8h às 12h30: Sábado Animado

Domingo, 2/9

8h15 às 11h: Chaves

11h às 15h: Domingo Legal

15h às 19h: Eliana

Segunda a sexta-feira, a partir de 3/9:

6h às 9h: Primeiro Impacto

9h às 15h: Bom Dia & Cia