Conheça ‘This Is Us’, a série que levou Bruna Marquezine às lágrimas

Bruna Marquezine chamou a atenção de muitos brasileiros para a série This Is Us nesta quarta-feira, 28. No Instagram, a atriz publicou um vídeo às lágrimas enquanto assistia ao seriado, motivando nas redes a pergunta: mas de que raios se trata o programa?

Apesar de ser pouco conhecida no Brasil, This Is Us é um fenômeno nos Estados Unidos. A série recebeu diversas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro — Sterling K. Brown, que faz parte do elenco, saiu premiado de ambas, com a estatueta de melhor ator em série dramática.

O dramalhão estreou em 2016 no canal americano NBC. A série apresenta, em um primeiro plano, o casal Jack e Rebecca Pearson (Milo Ventimiglia, o Jess de Gilmore Girls, e Mandy Moore), que perde um de seus trigêmeos durante o parto. No mesmo dia, três outros adultos fazem aniversário: Kevin (Justin Hartley), um ator B de televisão; Kate (Chrissy Metz), uma mulher obesa e infeliz, que vive uma eterna luta para perder peso, e Randall (Sterling K. Brown), que acaba de conhecer o pai biológico.

Justin Hartley, Chrissu Metz e Sterling K. Brown Justin Hartley, Chrissu Metz e Sterling K. Brown

A ligação entre os cinco e os muitos dramas vividos no âmbito familiar ao longo do roteiro são dignos de muitas emoções — e a maioria delas provocam, inevitavelmente, rios de lágrimas. A série conta com duas temporadas, cada uma com dezoito episódios. Uma terceira fase já foi encomendada.

No Brasil, a primeira temporada do programa foi exibido pelo canal pago FOX Life, e está disponível no aplicativo da emissora para o celular, que pode ser acessado por aqueles que contratam um plano de TV por assinatura com o pacote Fox. Por causa da estreia da segunda temporada, marcada para 2 de maio na FOX, o primeiro bloco de episódios será reapresentado pelo canal todos os domingos a partir das 9h, entre 8 e 29 de abril.