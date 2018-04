Confira os selecionados:

Acácia Cozinha de Família

Na casa do chef Irapuan Carvalho quem pede um prato principal tem direito, como cortesia, a até duas entradas. O caldo de feijão e a salada de alface, repolho, cenoura, tabule mais manga são as opções para abrir o apetite. Para devorar em seguida, figuram no cardápio o risoto de carne de sol com funghi, servido na casquinha de queijo parmesão (R$ 48,00), e o pintado ao molho de moqueca, que chega à mesa sobre cama de banana-da-terra frita e com escolta de arroz mais farofa (R$ 48,00). No arremate, a sobremesa chamada de pitéu combina banana caramelada, farofa de paçoca, ganache de chocolate e espuma de baunilha (R$ 13,00). Rua 24 de Outubro, 584, Centro Norte, 3025-2323 (60 lugares). 11h30/14h30 (fecha seg.). Aberto em 2015. $$.

O Bode Chic

Sexta-feira é dia de forró no restaurante que passou a abrir três vezes por semana. Para acompanhar a cantoria, uma dupla pode dividir pratos como o camarão no jerimum (R$ 89,90). A receita, que leva leite de coco, creme de leite e requeijão, é guarnecida de arroz, farofa de banana e salada. Regada com manteiga de garrafa, a carne de sol assada chega à mesa ao lado de porções de arroz, mandioca cozida, farofa de bacon e salada (R$ 99,00). Para adoçar, a coco chic reúne sorvete de coco, geleia de buriti e lascas de coco carameladas (R$ 19,99). Avenida Camboriú, 175, Parque Geórgia, 3661-0779 (300 lugares). 11h/0h (sáb. até 22h; dom. até 16h; fecha seg. a qui.). Aberto em 2016. $$

Regionalíssimo

Pelo segundo ano consecutivo, o júri de VEJA COMER & BEBER Cuiabá atesta a qualidade da cozinha mato-grossense defendida por Jean Biancardini. Na hora do almoço, o proprietário é presença certa no salão. Em sistema de bufê à vontade (R$ 51,90 de terça a sexta e R$ 54,90 aos sábados e domingos), são servidos catorze pratos regionais mais uma mesa de saladas. No fim de semana, a oferta ganha o reforço de duas receitas. No comando da cozinha, Rodolfo Rodrigues, cria da casa, libera pratos como o filé de pintado grelhado, arroz de pequi, vatapá, paçoca de pilão, arroz maria-isabel e mojica. O preço inclui a mesa de sobremesas, composta de doces típicos, como mamão espelhado, furrundu e rapadura. No fim da tarde, o público chega em busca da happy hour, repaginada recentemente. A seção à la carte, com porções como filé de pintado à milanesa (R$ 42,90), ganhou a companhia de um procurado rodízio de petiscos. Por R$ 29,90, é possível comer pastel de pacu com banana, bolinho de feijoada, chips de mandioca, entre outros. Enquanto alterna os beliscos com goles de cerveja Skol (R$ 8,90), a clientela completa o programa curtindo a vista para o Rio Cuiabá. Avenida Beira Rio, s/nº, Museu do Rio, Porto, ☎ 3623-6881 (120 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h30 (dom. só almoço; seg. só happy hour). Aberto em 1982. $$

Tacuru Restaurante Rural

Desde 1994, o casal Josué e Marluce de Souza é dono da fazenda na qual sempre sonhou em abrir um restaurante. Quando o negócio se tornou uma realidade, há treze anos, Marluce passou a se dedicar à produção dos pratos frios enquanto o marido se responsabiliza pelas receitas quentes. Para provar as delícias, pagam-se R$ 37,50 por pessoa pelo bufê com sobremesa. As cumbucas ficam repletas de arroz quebra torno, que mistura ovo frito, carne desfiada e paçoca de pilão, e ponta de peito assada no forno de barro. Feita na casa, a linguiça cuiabana é de carne de boi curada no leite. Também estão incluídas no valor cachaças aromatizadas, como a de erva-doce e canela. Rodovia Senador Vicente Bezerra Neto, MT-351, Estrada de Manso, km 2, 99924-8765 ou 99938-2568 (250 lugares). Sáb. e dom. 11h/16h. Aberto em 2005. $

Mangaba

Situado dentro do Sesc, este amplo restaurante trabalha com sistema de bufê. Come-se à vontade por R$ 50,00 (comerciários pagam R$ 25,00). O cardápio é rotativo, mas vez ou outra é possível encontrar, entre os cerca de 26 pratos regionais disponíveis diariamente, pedidos queridinhos como a mojica de pintado e o arroz maria isabel. Aos sábados, faz sucesso a feijoada. Receitas de outras influências também ganham espaço ali, caso do nhoque de batata ao sugo e do filé à parmigiana. Ao fim da refeição, há doce de mangaba, café, chá e guaraná ralado, tudo incluído no preço. Rua 13 de Junho, 315 A, Centro Sul, 3611-0530 (132 lugares). 11h/14h (fecha seg.) Aberto em 2013. $

Matula do Parente

Depois de vender algumas receitas em tradicionais feiras da cidade, a exemplo da Santos Dumont e da Bulixo, o chef Fernando Fanaia abriu, no último ano, uma casa que explora os sabores da região e de outras partes do Brasil. Para beliscar, o menu sugere pastel de bobó de camarão (R$ 28,00; dez unidades) e a porção de jacaré a passarinho (R$ 47,00), guarnecido de molho à base de maionese e especiarias. Na etapa principal, o contrafilé à cavalo vem com ovo frito, arroz, batata frita e farinha flocada (R$ 26,00). Para beber, há cerveja em garrafa, caso da Devassa (R$ 8,00). Rua João Bento, 850-B, Duque de Caxias, 98140-8622 (60 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. só jantar 18h/0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $