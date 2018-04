Conheça Maya Angelou, a autora e ativista americana homenageada pelo Obama

O Google homenageia com um doodle nesta quarta-feira a americana Maya Angelou. A escritora e ativista completaria noventa anos se estivesse viva. Maya ganhou reconhecimento por lutar pelos direitos civis ao lado de nomes como Martin Luther King e Malcom X nos anos 1960 e em 2011 recebeu das mão de Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos.

Maya Angelou, pseudônimo de Marguerite Ann Johnson, ainda trabalhou como atriz, cantora e bailarina durante a carreira. Ela chegou a ser indicada ao prêmio Tony em 1973 pela sua atuação na peça Look Away e participou de filmes como Colcha de Retalhos (1995) e do longa protagonizado por Janet Jackson, Sem Medo no Coração (1993).

A americana ficou conhecida, principalmente, pelas publicações dos seus livros autobiográficos. A sua primeira obra, I Know Why the Caged Bird Singsn (1969), se manteve na lista de best-sellers do jornal The New York Times por dois anos e ganhou um prêmio National Book Award, um dos mais importantes da literatura nos Estados Unidos.



Maya Angelou morreu em maio de 2014 aos 86 anos na Carolina do Norte. Em um comunicado divulgado na época, Obama lamentou a morte da escritora: “Como muitos outros, Michelle e eu sempre vamos estimar o tempo que tivemos o privilégio de passar com Maya. Com palavras doces e um forte abraço, ela tinha a habilidade de nos lembrar que somos todos filhos de Deus, que todos temos algo a oferecer”.

Homenagem do Google à escritora Maya Angelou