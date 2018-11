Conheça León, o gato que roubou a cena na estreia de ‘O Sétimo Guardião’

O felino León foi, de longe, a presença mais importante do primeiro episódio de O Sétimo Guardião, nova novela das 9 da Globo, que chegou à grade da emissora nesta segunda-feira 12. O gato preto abriu o folhetim circulando em uma cena pela movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, onde ele cruzou o caminho de Gabriel (Bruno Gagliasso) e mudou o destino do rapaz.

León, na verdade, é interpretado por quatro gatos, ou melhor, três gatas e um gato. Os bichanos são irmãos, têm 11 meses de vida e se chamam Pépe, Lucky, Nix e Peg. “Durante as pesquisas, descobrimos essa raça americana Bombay, que tem o pelo mais curto, o que facilita o trabalho da equipe de efeitos visuais. Fomos atrás, mas não encontramos nenhum gato no Brasil, por isso trouxemos esses quatro de fora. Eles vieram com quatro meses”, conta a produtora de arte da novela, Mirica Vianna, a VEJA.

Segundo Mirica, os gatos estão desde filhotes com a equipe de treinamento da novela, se preparando para as cenas. “Como a Luz tem uma ligação maior com o León, a Marina Ruy Barbosa fez algumas preparações com os gatos, para que eles já fossem interagindo”, conta.

A cena na Paulista, aliás, foi realmente feita na avenida, em um momento em que ela estava fechada. “O gato se comportou muito bem e o resultado foi excelente”, garante a produtora.

Quem gosta de gatos deve aproveitar esse início da novela. Em algum momento da trama, León ganhará a forma do ator Eduardo Moscovis.