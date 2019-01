Conheça ‘Green Book’, o maior ganhador do Globo de Ouro 2019

O filme Green Book – O Guia foi o maior vencedor do Globo de Ouro 2019, que aconteceu na noite deste domingo 6, em Los Angeles. A produção levou três estatuetas durante a premiação – melhor filme cômico ou musical, melhor ator coadjuvante (Mahershala Ali) e melhor roteiro – e estreia no dia 24 de janeiro no Brasil.

Baseado em uma história real, o filme se passa nos anos 1960 e conta a história do ítalo-americano Tony Lip (vivido por Viggo Mortensen), que começa a trabalhar como motorista para o renomado pianista negro Don Shirley (Ali). A convivência durante a viagem pelo sul dos Estados Unidos, marcada pelo racismo do período, cria uma forte amizade entre os dois.

A vitória no Globo de Ouro torna Green Book um dos fortes concorrentes para o Oscar 2019, que será realizado em 24 de fevereiro. O filme já teve maior repercussão depois de ganhar o principal prêmio do Festival de Toronto, o People’s Choice. Nos últimos dez anos, nove ganhadores do prêmio também foram indicados ou levaram a estatueta de melhor filme da Academia de Hollywood, incluindo 12 Anos de Escravidão e Quem Quer Ser um Milionário?.

O longa marca ainda o retorno aos cinemas do diretor Peter Farrelly desde Debi & Lóide 2, de 2014. O americano de 62 anos ficou conhecido por trabalhar à frente de comédias de Hollywood ao lado do irmão, Bobby, incluindo Quem Vai Ficar com Mary? (1998), O Amor é Cego (2001) e Passe Livre (2011).