Conheça Christine Ouzounian, a babá que abalou o mundo das celebridades

1. Carrão conversível e hotel de luxo zoom_out_map 1/7 (Reprodução/Instagram)

Christine tem vivido bem nos últimos tempos. Além de aparecer em foto no Instagram posando ao lado de uma Lexus IS conversível, avaliado em 43 000 dólares, a ex-babá ainda se hospedou por uma semana, entre julho e agosto, em um hotel de luxo em Bel-Air, Califórnia. Segundo a revista americana People, a conta aproximada do hotel foi de 12 100 dólares. Claro que o primeiro apontado por bancar a vida de socialite de Christine foi Ben Affleck, que negou, segundo fontes do site americano TMZ.

2. O pivô da separação de Affleck e Jennifer Garner? zoom_out_map 2/7 (Jason Merritt/Getty Images/VEJA)

A revista americana Us Weekly afirmou que Ben Affleck tem um caso com a babá, o que teria motivado o divórcio do ator com Jennifer Garner. Affleck ficou muito bravo com a alegação e cogita até processar a publicação. Foi o estopim para uma série de fatos virem à tona sobre a misteriosa ex-babá do casal.

3. Estudos no Arizona zoom_out_map 3/7 (asu.edu/Divulgação)

A babá estudou comunicação, com foco em relações interpessoais, na Universidade do Estado do Arizona, a mesma que sua mãe, Debra, havia estudado, segundo o site do jornal The New York Post. Durante a faculdade ela ainda fez um intercâmbio para Florença, na Itália. Aluna exemplar, durante seus estudos ela também participou de entidades estudantis na instituição.

4. Os anéis de Tom Brady zoom_out_map 4/7 (VEJA.com/Reuters)

Em foto obtida pelo jornal The New York Post, a babá apareceu usando quatro anéis de campeão do Superbowl, a final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, do marido da top model Gisele Bündchen, Tom Brady. A foto teria sido feita antes da separação de Affleck e Jennifer, em um voo entre Bahamas e Las Vegas. Especula-se também que o patrão de Christine tivesse ido para Vegas e deixado Jennifer para trás, no arquipélago, onde a atriz demitiu Christine por desconfiar de uma pulada de cerca do então marido com a babá.

5. Neil Patrick Harris, seu ex-patrão zoom_out_map 5/7 (Kevin Winter/Getty Images/VEJA)

Christine fazia parte de uma agência de babás de luxo em Beverly Hills, por meio da qual Ben Affleck e Jennifer Garner a contrataram. Mas antes disso ela já havia trabalhado com estrelas de Hollywood. O ator Neil Patrick Harris tinha deixado os dois filhos, gêmeos, sob os cuidados de Christine quando eles tinham quatro anos.

6. A irmã gêmea zoom_out_map 6/7 (Odd Andersen/AFP/VEJA)

Segundo o site da revista People, a irmã gêmea de Christine, Caty, também trabalha com famosos, como Melanie Brown, das Spice Girls. Inclusive teria sido a própria irmã que indicou a ex-babá de Ben Affleck para a agência da qual ela era funcionária.